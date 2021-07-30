Полуфинальный матч продолжался всего немногим больше часа — испанец Пабло Каарреньо-Буста ничего не смог противопоставить россиянину.

Олимпиада-2020

Мужчины. Одиночный турнир. Полуфинал

Карен Хачанов (Россия) — Пабло Карреньо Буста (Испания) — 6:3, 6:3

Хачанов — единственный из россиян, кто добрался до полуфинала в одиночном разряде. Карен мечтал сегодня сыграть с Даниилом Медведевым, но лучший теннисист страны накануне был сам не свой в матче с Пабло Карреньо-Бустой и вылетел с олимпийского турнира без медали. Так что Карен встречался с испанцем и боролся за выход в финал, что гарантировало медаль Игр.

Преображение Карена и проблемы испанца

Карреньо-Буста уже давно находится на подступах к топ-10 и даже какое-то время входил в него. Неудивительно, что в матче против Хачановаа именно испанца считали фаворитом. Особенно после мощного выноса второй ракетки мира Медведева. Во вчерашней игре у Пабло залетали абсолютно все мячи — он просто уничтожил Даню. Возможно, потому что россиянин — топ-игрок, и теннисисты мобилизуют все силы против него.

А вот Хачанов номинально был более простым игроком — это раньше он входил в десятку лучших игроков мира, а сейчас всего 25-я ракетка. И в последнее время Карена часто преследуют неудачи — более-менее достойным получилось выступление на Уимблдоне, где вышел в четвертьфинал. Но провалов было гораздо больше.

Болельщики ожидали если не полного разгрома Хачанова испанцем, то уж точно затяжной борьбы между соперниками. Поначалу спортсмены дежурно обменялись геймами на своей подаче. Испанец уже был готов продолжать в том же темпе, а вот россиянин с ним не согласился. И после взятой под ноль своей подачи Карен сделал первый брейк в матче. Мощные удары с форхенда и ауты от Пабло сделали свое дело.

Было еще много возможностей реализовать брейк-поинты у россиянина — в предыдущем матче с этим были серьезные проблемы, но здесь они как будто ушли. И еще одним брейком завершил Карен первый сет — испанец после сильных ударов россиянина просто иногда не мог добросить мяч даже до сетки.

Уверенная игра Хачанова на подаче — фундамент успеха в любом матче. В первом сете это получилось, к чему добавились два брейка. А вот для испанца все сложилось далеко неидеально — сегодня он точно был не похож на себя вчерашнего. Но расслабляться было некогда — после удачного начала легко потерять концентрацию и проиграть матч.

Заявка на золото великолепного Хачановаа

А вот во втором сете стало посложнее — едва не отдал гейм на своей подаче Хачанов испанцу. Случись это, еще неизвестно, как закончился бы полуфинал. Но Карен мобилизовался, включил мощную подачу, а Карреньо-Буста не справился с приемом. И уже в следующем гейме россиянин делает такой нужный брейк.

Испанец все-таки не сдался и попробовал как-то исправить разрушительный для него матч. Но даже в гейме на своей подаче едва не проиграл Хачанову — спасли все-таки неплохие вернувшиеся удары. Ненадолго — уже следом россиянин берет подачу и выходит финал. А Карреньо-Буста отправляется играть за бронзу на Олимпиаде и обдумывать свои поединки с россиянами.

Так круто Хачанов не играл очень давно — возможно, с турниров сезона 2018/19. Никак не мог найти Карен свою игру, а ведь до этого теннисист первым из ныне соревнующихся россиян пробился в топ-10, выиграл «мастерс» и обыграл Новака Джоковича. Потом проблемы с ракеткой, командой, собственным состоянием — и вот, наконец, удача. Карен Хачанов стал и первым из российских теннисистов со времен Евгения Кафельникова, кто пробился в финал Олимпиады в одиночном разряде.

Там он встретится за золото с Александром Зверевым или Новаком Джоковичем. Все ставки наверняка на финальный матч против серба, но тому еще нужно отыграть два поединка сегодня — в одиночном разряде и миксте. Карен же выиграл свой матч всего за час небольшим и сможет больше отдохнуть перед генеральным сражением. Сейчас его даже можно считать лучшим российским теннисистом последних нескольких месяцев — на Уимблдоне и на Олимпиаде он играет успешнее остальных. И если до турнира шансы Хачанова на титул оценивали невысоко, то сейчас уж точно ждешь, что Карен как минимум серьезно поборется за титул.