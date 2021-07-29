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Российская делегация обратилась в оргкомитет Олимпиады и МОК из-за инцидента с Медведвым и чилийским журналистом

06:09
Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters
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Руководство российской делегации направило обращение в оргкомитет Олимпиады-2020 в связи с инцидентом между российским теннисистом Даниилом Медведевым и журналистом из Чили Себастьяном Намиасом.

«Руководство российской делегации отправило обращение по факту инцидента с чилийским журналистом в оргкомитет Олимпийских игр. Копии отправлены в Международный олимпийский комитет», — приводит слова пресс-атташе российской команды Константина Выборнова ТАСС.

После победы Медведева над итальянцем Фабио Фоньини (6:2, 3:6, 6:2) в матче 1/8 финала Олимпиады в Токио чилийский журналист задал следующий вопрос теннисисту: «Россияне несут на этих Играх клеймо обманщиков. Как вы это воспринимаете?» Россиянин отказался отвечать и попросил организаторов не допускать этого журналиста на Игры в дальнейшем.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12012351

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Сергей Разин все материалы автора

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