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Джокович рассказал, как справляется с давлением на Олимпиаде в Токио

28 июля 2021, 23:44
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Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о давлении, которое испытывает на Олимпиаде в Токио.

34-летний Джокович в этом сезоне выиграл первые три турнира «Большого шлема». Он может стать первым теннисистом, который выиграл «Золотой шлем» после Штеффи Граф в 1988 году.

«Давление — это привилегия. Без давления не бывает профессионального спорта. Если ты нацеливаешься на то, чтобы быть на вершине, нужно уметь справляться с давлением на корте и за его пределами.

Не могу сказать, что я не замечаю всей этой шумихи. Но я разработал механизмы, которые помогают мне с этим справляться и не отвлекаться. Давление меня не вымотает. Я уже достаточно опытный, чтобы просто выходить на корт и показывать свою лучшую игру», — приводит слова Джоковича Itftennis.

28 июля Джокович обыграл испанца Алехандро Давидовича (6:3, 6:1) и вышел в 1/4 финала в одиночном разряде.

Дополнительная информация:

https://www.itftennis.com/en/news-and-media/articles/twin-joy-for-djokovic-as-tsitsipas-and-barty-find-mixed-doubles-solace/

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