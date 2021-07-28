Джокович рассказал, как справляется с давлением на Олимпиаде в Токио
Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о давлении, которое испытывает на Олимпиаде в Токио.
34-летний Джокович в этом сезоне выиграл первые три турнира «Большого шлема». Он может стать первым теннисистом, который выиграл «Золотой шлем» после Штеффи Граф в 1988 году.
«Давление — это привилегия. Без давления не бывает профессионального спорта. Если ты нацеливаешься на то, чтобы быть на вершине, нужно уметь справляться с давлением на корте и за его пределами.
Не могу сказать, что я не замечаю всей этой шумихи. Но я разработал механизмы, которые помогают мне с этим справляться и не отвлекаться. Давление меня не вымотает. Я уже достаточно опытный, чтобы просто выходить на корт и показывать свою лучшую игру», — приводит слова Джоковича Itftennis.
28 июля Джокович обыграл испанца Алехандро Давидовича (6:3, 6:1) и вышел в 1/4 финала в одиночном разряде.
Дополнительная информация:
https://www.itftennis.com/en/news-and-media/articles/twin-joy-for-djokovic-as-tsitsipas-and-barty-find-mixed-doubles-solace/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю