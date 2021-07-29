Олимпиада-2020: Хачанов — Юмбер, время начала и где смотреть прямую трансляцию
08:00
В четверг, 29 июля, на Олимпийских играх пройдут четвертьфиналы в мужском теннисном турнире. Трансляция на Первом канале (с 08.55) и на olympics.1tv.ru.
В 09.00 (мск) на корт № 1 выйдут россиянин Карен Хачанов и француз Уго Юмбер.
Россияне идут за золотом в плавании, гимнастике и фехтовании: чего ждать от Олимпиады 29 июля
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