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Олимпиада-2020: Хачанов — Юмбер, время начала и где смотреть прямую трансляцию

08:00
Карен Хачанов. Фото Reuters
Карен Хачанов. Фото Reuters
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В четверг, 29 июля, на Олимпийских играх пройдут четвертьфиналы в мужском теннисном турнире. Трансляция на Первом канале (с 08.55) и на olympics.1tv.ru.

В 09.00 (мск) на корт № 1 выйдут россиянин Карен Хачанов и француз Уго Юмбер.

Россияне идут за золотом в плавании, гимнастике и фехтовании: чего ждать от Олимпиады 29 июля

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