Кудерметова заявила, что чилийский журналист пытался спровоцировать Медведева

Российская теннисистка Виктория Кудерметова прокомментировала поражение в полуфинале парного женского турнира на Олимпиаде в Токио и отреагировала на новость о том, что Даниил Медведев попросил отстранить чилийского журналиста из-за вопроса после матча россиянина против итальянца Фабио Фоньини.

«Все было близко, очень расстроена. Показали хороший теннис, шли за победой и сейчас очень сильно расстроены. Но будем бороться за медаль. Медведев правильно отреагировал на вопрос чилийца. Думаю, нельзя такие провокационные задавать вопросы. Как Даня объяснил, он еще и с наездом задал. Так что реакция Дани была правильной», — сказала Кудерметова.

28 июля после победы 25-летнего Медведева над итальянцем Фабио Фоньини (6:2, 3:6, 6:2) в матче 1/8 финала турнира Олимпиады-2020 в Токио чилийский журналист задал провокационный вопрос российскому теннисисту: «Россияне несут на этих Играх клеймо обманщиков. Как вы это воспринимаете?»

Медведев отказался отвечать и попросил организаторов турнира не допускать его к следующим матчам игр.

Сегодня, 29 июля, стало известно, что оргкомитет Олимпиады в Токио начал расследование инцидента.

Журналист, спровоцировавший Медведева: «Может, он просто не понял вопрос? Я не утверждал, что русские — обманщики»