Российская теннисистка Елена Веснина, которая в паре с Вероникой Кудерметовой проиграла Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой в полуфинале олимпийского турнира, отметила несправедливость тай-брейка.

«Смещение времени начала матчей - заслуга Новака Джоковича, который с первого дня бился с ITF, организаторами, чтобы матчи начинались позже. И вот только с четверга они наконец-то догадались.

Расписание на этих ОИ бесчеловечное, потому что все, кто играют одиночки с парами, девочки играют 4-5 дней подряд. На обычных турнирах есть 1-2 дня отдыха, а здесь такого нет, плюс матчи были в 11 утра. Практически все испытали на себе эту жару.

5 лет не было Олимпиады, всегда был полный сет на турнирах Большого шлема, на Олимпиадах, а сейчас сделали тай-брейк. Конечно, это в какой-то мере это лотерея, но наши соперницы сегодня сыграли очень удачно этот тай-брейк. Надо отдать им должное, играли очень чисто, агрессивно, подавали невероятно точно. Нам с Вероникой было тяжело что-либо противопоставить в этот момент. Хотелось перевернуть ход матча, мы боролись до конца, но немножко не сложилось, потому что это тай-брейк. Очень быстро утекает счет, ты не можешь ухватиться за этот счет, потому что одно очко — и уже разрыв в три розыгрыша. Одно очко выигрываешь, одно проигрываешь, уже четыре. Конечно, это обидно», — сказала Веснина.

29 июля матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 10:5 в пользу Чехии. В финале чешские спортсменки встретятся с победительницами матча Лаура Пигосси/Луиза Стефани (Италия) — Белинда Бенчич/Виктория Голубич (Швейцария).

Россиянки примут участие в матче за бронзовые медали.