Теннис на Олимпиаде: четвертьфиналы Медведева и Хачанова, расписание и результаты 29 июля
В четверг, 29 июля, россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов проведут четвертьфинальные игры в мужском одиночном разряде Олимпиады-2020. Соперник Медведева — испанец Пабло Каррено-Буста, а Хачанова — француз Уго Умбер.
Также свой матч в женском парном разряде проведут Вероника Кудерметова и Елена Веснина, а в миксте сыграют дуэты Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублев и Веснина / Аслан Карацев.
Олимпийские игры-2020. Токио. Теннис 29 июля
Мужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала
09.00. Хачанов (Россия) — Умбер (Франция)
11.00. Каррено-Буста (Испания) — Медведев (Россия)
Не ранее 13.00. Джокович (Сербия) — Нисикори (Япония)
Зверев (Германия) — Шарди (Франция)
Женщины. Парный разряд. 1/2 финала
09.00. Крейчикова/Синякова (Чехия) — Кудерметова/Веснина (Россия)
Микст. 1/4 финала
11.00. Шибахара/Маклахлан (Япония) — Павлюченкова/Рублев (Россия)
15.00. Веснина/Карацев (Россия) — Свентек/Кубот (Польша)
Смотреть прямые трансляции тенниса на Олимпиаде в четверг, 29 июля, можно на Первом канале и Матч ТВ (и сайтах компаний).
Все события шестого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.
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