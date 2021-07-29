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Теннис на Олимпиаде: четвертьфиналы Медведева и Хачанова, расписание и результаты 29 июля

05:00
Даниил Медведев. Фото Reuters Карен Хачанов. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters
Теги:
Матчи с участием российских теннисистов в турнире Олимпийских игр в Токио.

В четверг, 29 июля, россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов проведут четвертьфинальные игры в мужском одиночном разряде Олимпиады-2020. Соперник Медведева — испанец Пабло Каррено-Буста, а Хачанова — француз Уго Умбер.

Также свой матч в женском парном разряде проведут Вероника Кудерметова и Елена Веснина, а в миксте сыграют дуэты Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублев и Веснина / Аслан Карацев.

Олимпийские игры-2020. Токио. Теннис 29 июля

Мужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала

09.00. Хачанов (Россия) — Умбер (Франция)

11.00. Каррено-Буста (Испания) — Медведев (Россия)

Не ранее 13.00. Джокович (Сербия) — Нисикори (Япония)

Зверев (Германия) — Шарди (Франция)

Женщины. Парный разряд. 1/2 финала

09.00. Крейчикова/Синякова (Чехия) — Кудерметова/Веснина (Россия)

Микст. 1/4 финала

11.00. Шибахара/Маклахлан (Япония) — Павлюченкова/Рублев (Россия)

15.00. Веснина/Карацев (Россия) — Свентек/Кубот (Польша)

Смотреть прямые трансляции тенниса на Олимпиаде в четверг, 29 июля, можно на Первом канале и Матч ТВ (и сайтах компаний).

Все события шестого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады, плавание на Играх — в разделе Токио-2020.

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