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Оргкомитет Олимпиады начал расследование по делу Медведева и журналиста

09:58
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
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Оргкомитет Олимпийских игр в Токио начал расследование в отношении чилийского журналиста, провоцировавшего российского теннисиста Даниила Медведева.

 
Даниил Медведев.Скандал на Олимпиаде! Иностранный журналист атаковал Медведева вопросом о «русских обманщиках»

«Мы получили ответ от Оргкомитета на наш запрос относительно инцидента в микст-зоне после матча Медведева. Оргкомитет начал расследование», — приводит РИА Новости заявление службы информации ОКР.

28 июля после победы 25-летнего Медведева над итальянцем Фабио Фоньини (6:2, 3:6, 6:2) в матче 1/8 финала турнира Олимпиады-2020 в Токио чилийский журналист задал провокационный вопрос российскому теннисисту: «Россияне несут на этих Играх клеймо обманщиков. Как вы это воспринимаете?»

Медведев отказался отвечать и попросил организаторов турнира не допускать его к следующим матчам игр.

Позже ОКР направил обращение в оргкомитет Игр в Токио с копией письма в Международный олимпийский комитет (МОК) по поводу провокационного вопроса журналиста.

Журналист, спровоцировавший Медведева: «Может, он просто не понял вопрос? Я не утверждал, что русские — обманщики»

 

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210729/medvedev-1743385467.html

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