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Кудерметова и Веснина не смогли выйти в финал парного турнира Олимпиады

10:44
Кудерметова и Веснина проиграли Крейчиковой и Синяковой. Фото Twitter
Кудерметова и Веснина проиграли Крейчиковой и Синяковой. Фото Twitter
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Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина в полуфинале олимпийского турнира уступили Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой.

Матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 10:5 в пользу Чехии. В финале чешские спортсменки встретятся с победительницами матча Лаура Пигосси / Луиза Стефани (Италия) — Белинда Бенчич / Виктория Голубич (Швейцария).

Россиянки примут участие в матче за бронзовые медали.

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Парный разряд

1/2 финала

Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия) — Вероника Кудерметова /Елена Веснина (Россия) — 6:3, 3:6, 10:6

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Сергей Разин все материалы автора

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