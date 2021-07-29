Кудерметова и Веснина не смогли выйти в финал парного турнира Олимпиады
10:44
Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина в полуфинале олимпийского турнира уступили Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой.
Матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 10:5 в пользу Чехии. В финале чешские спортсменки встретятся с победительницами матча Лаура Пигосси / Луиза Стефани (Италия) — Белинда Бенчич / Виктория Голубич (Швейцария).
Россиянки примут участие в матче за бронзовые медали.
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Парный разряд
1/2 финала
Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия) — Вероника Кудерметова /Елена Веснина (Россия) — 6:3, 3:6, 10:6
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