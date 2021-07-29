Олимпиада
Токио-2020
Теннис
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Теннис

Хорваты Чилич и Додиг вышли в финал мужского олимпийского парного турнира по теннису

10:34
Теги:

Хорватские теннисисты Марин Чилич и Иван Додиг победили новозеландцев Маркуса Дэниэлла и Майкла Винуса в полуфинале мужского парного турнира на Олимпиаде в Токио.

Длительность матча составила 1 час и 17 минут. Додиг и Чилич победили в двух сетах со счетом 6:2, 6:2.

В финале хорватская пара встретится с победителем матча Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия) — Остин Крайчек/Теннис Сандгрен (США).

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Парный разряд

1/2 финала

Марин Чилич / Иван Додиг (Хорватия) — Маркус Даниэлл / Майкл Винус (Новая Зеландия) — 6:2, 6:2

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Канадская пловчиха из-за плохого зрения не поняла, что выиграла золото Олимпиады
Угрозу цунами объявили на Аляске из-за мощного землетрясения
Певицу Макsим вернули в состояние медикаментозной комы
Директор певицы МакSим рассказала о ее состоянии
Как часто можно есть рыбу?
vs
2
Офсайд