Хорваты Чилич и Додиг вышли в финал мужского олимпийского парного турнира по теннису
10:34
Хорватские теннисисты Марин Чилич и Иван Додиг победили новозеландцев Маркуса Дэниэлла и Майкла Винуса в полуфинале мужского парного турнира на Олимпиаде в Токио.
Длительность матча составила 1 час и 17 минут. Додиг и Чилич победили в двух сетах со счетом 6:2, 6:2.
В финале хорватская пара встретится с победителем матча Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия) — Остин Крайчек/Теннис Сандгрен (США).
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Парный разряд
1/2 финала
Марин Чилич / Иван Додиг (Хорватия) — Маркус Даниэлл / Майкл Винус (Новая Зеландия) — 6:2, 6:2
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