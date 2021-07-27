Российский теннисист Аслан Карацев рассказал о своем настрое на выступление в миксте на Олимпиаде в Токио.

— Теперь нужно отойти от поражения и настраиваться на микст?

— Я еще не видел сетку, но надо настраиваться и показывать свой лучший теннис в миксте. Проигрыш обидный, но проиграл и проиграл.

— Вы с Еленой Весниной готовились же.

— Да, конечно. Мы тренировались, играли «Ролан Гаррос» вместе. Мы готовы.

Сегодня, 27 июля Карацев проиграл французу Жереми Шарди в 1/16 финала одиночного мужского турнира на Играх в Токио.

В 1/8 финала микста на Олимпиаде Карацев в паре с Еленой Весниной сыграет против французов Кристины Младенович и Николя Маю. Матч состоится завтра, 28 июля, начало — в 05.00 (мск).