Карацев рассказал о своем настрое на выступление в миксте на Олимпиаде в Токио
10:28
Российский теннисист Аслан Карацев рассказал о своем настрое на выступление в миксте на Олимпиаде в Токио.
— Теперь нужно отойти от поражения и настраиваться на микст?
— Я еще не видел сетку, но надо настраиваться и показывать свой лучший теннис в миксте. Проигрыш обидный, но проиграл и проиграл.
— Вы с Еленой Весниной готовились же.
— Да, конечно. Мы тренировались, играли «Ролан Гаррос» вместе. Мы готовы.
Сегодня, 27 июля Карацев проиграл французу Жереми Шарди в 1/16 финала одиночного мужского турнира на Играх в Токио.
В 1/8 финала микста на Олимпиаде Карацев в паре с Еленой Весниной сыграет против французов Кристины Младенович и Николя Маю. Матч состоится завтра, 28 июля, начало — в 05.00 (мск).
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