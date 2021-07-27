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Хачанов обыграл австралийца Дакворта и вышел в 1/8 финала Олимпиады

10:54
Карен Хачанов. Фото Reuters
Карен Хачанов. Фото Reuters
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Российский теннисист Карен Хачанов победил австралийца Джеймса Дакворта в матче 1/16 финала одиночного мужского турнира на Олимпиаде в Токио — 7:5, 6:1.

Длительность встречи составила 1 час 25 минут. Хачанов сделал четыре эйса и допустил одну двойную ошибку.

В 1/8 финала Хачанов встретится с аргентинцем Диего Шварцманом.

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

2-й круг

Карен Хачанов (Россия) — Джеймс Дакуорт (Австрия) — 7:5, 6:1

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Иван Торопцев все материалы автора

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