Хачанов обыграл австралийца Дакворта и вышел в 1/8 финала Олимпиады
10:54
Российский теннисист Карен Хачанов победил австралийца Джеймса Дакворта в матче 1/16 финала одиночного мужского турнира на Олимпиаде в Токио — 7:5, 6:1.
Длительность встречи составила 1 час 25 минут. Хачанов сделал четыре эйса и допустил одну двойную ошибку.
В 1/8 финала Хачанов встретится с аргентинцем Диего Шварцманом.
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
2-й круг
Карен Хачанов (Россия) — Джеймс Дакуорт (Австрия) — 7:5, 6:1
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Зачет
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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