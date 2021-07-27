Карацев назвал причины поражения в 1/16 финала Олимпиады

Российский теннисист Аслан Карацев, в 1/16 финала олимпийского турнира проигавший французу Жереми Шарди (6:7, 6:4, 3:6), отметил, что смена погоды отразилась на его игре.

— Можно ли сказать, что перерыв плохо отразился на игре?

— Да, бывает такое. Перерыв сыграл не в мою пользу. Мы начали игру, когда был дождь и не было солнца. Мячи были медленнее, все было медленнее. Я брейканул, потом пошли на перерыв 4:2, 5:4. И уже солнце вышло. Чуть потерял концентрацию на своей подаче, нужно было закрывать сет. Погода сильно поменялась. Удалось брейкануть его в начале второго сета. В третьем сете у меня не было шансов брейкануть. Он очень хорошо подавал. Молодец, поздравляю.

— А что является причиной неудачного результата? Погода или все же пауза?

— Можно говорить все что угодно. Это моя вина. Такие паузы бывают, но всегда нужно возвращаться в игру. Погода, да. Брейк сыграл в его пользу, это выбило из ритма меня.