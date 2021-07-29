Кафельников: «Безумно рад за Хачанова. У нас реально появился шанс на золотую медаль Олимпиады»
12:14
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал «СЭ» победу Карена Хачанова над Уго Умбером в четвертьфинале Олимпиады в Токио — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.
«Мы надеялись, что будут результаты, но, что касается Карена, они превзошли все ожидания. Я без исключения безумно рад за него. Реально появился шанс завоевать олимпийскую медаль. Будем болеть за него», — сказал Хачанов «СЭ».
В полуфинале Олимпиады Хачанов встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Пабло Каррено-Буста (Испания).
«Давайте не забегать вперед. Когда Медведев сыграет, тогда и будем говорить. Пока у нас только один теннисист в полуфинале», — добавил Кафельников.
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