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Бивол разбомбил Зинада в шестом раунде. Ливиец до этого кривлялся и даже быковал

Бивол нокаутировал Зинада и защитил титулы по версиям WBA Super и IBO
Отдел единоборств «СЭ»
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Дмитрий Бивол и Малик Зинад.
Фото Reuters
Дмитрий Бивол уверенно защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой с Артуром Бетербиевым состоится 12 октября.

Казалось, что королевская семья Саудовской Аравии сделала невозможное, и бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева состоится. Оба подписали контракты — что поединок пройдет 1 июня, провели пресс-конференцию и стердаун. Однако Бетербиев получил травму колена — и снялся с боя.

Малик Зинад, Дмитрий Бивол, Деонтей Уайлдер, Чжан Чжилэй. Бивол нокаутировал Зинада и бой Уайлдера: онлайн-трансляция турнира

Бивол узнал об этом в 3 ночи — когда ему позвонил помощник Турк Аль аш-Шейха — человека, ответственного за увеселительные мероприятия в богатейшей арабской стране. Дмитрий спросил, выйдет ли кто-то на замену — сидеть без боев он не собирался. Помощник аш-Шейха сказал, что уточнит, и перезвонил уже через несколько минут, предложив вариант с Маликом Зинадом. Бивол согласился.

Зинад — 30-летний ливийский боксер, проживающий на Мальте. 22 победы и 0 поражений (до боя с Биволом), 16 нокаутов. Высокий — 186 см. Бивол — чемпион WBA, однако Зинада в рейтинге WBA нет. А вот в менее престижном рейтинге IBF ливиец занимает второе место. Из хотя бы сколько-нибудь известных боксеров Зинад не побеждал никого. Так что Бивол считался большим фаворитом.

Дмитрий Бивол перед боем.
Фото Reuters

На прошлый бой в Саудовской Аравии — против Линдона Артура (23 декабря 2023-го, победа единогласным решением судей) — поддержать Дмитрия приехали многие близкие люди. На этот же раз в зале присутствовали еще и его сыновья — впервые. В Эр-Рияд они прибыли вместе с дедушкой — Юрий Бивол боев сына за редким исключением не пропускает и гордо выносит в зал его чемпионский пояс. Вышел же Дмитрий, по традиции, под «Группу крови».

Первый раунд целиком прошел в центре ринга. Зинад застрял на месте, дав понять, что хочет с Биволом рубиться. Бивол принял рубку. Дмитрий попадал чаще — джеб, левые боковые, но порой и пропускал — несколько крепких ударов справа. В конце же российский боксер оформил нокдаун. Это было красиво: Бивол вытянул Зинада на себя, а затем пробил комбинацию из трех ударов — и его соперник упал.

Зинад, видимо, понял, что, если будет так же боксировать дальше, то упадет уже не в нокдаун, а в нокаут, и второй раунд провел куда аккуратнее. Держал дистанцию, чаще работал джебом. Раунд прошел без событий, достойных упоминания. В третьем же раунде Бивол взвинтил темп, стал действовать агрессивнее, выбрасывать серии из нескольких ударов. Зинад периодически пробивал двойку, но в блок.

Дмитрий Бивол с&nbsp;сыновьями. «Сыновья впервые посетят мой бой. Пусть посмотрят, чем отец занимается». Бивол: снятие Бетербиева, Усик, Малик Зинад

Бивол в интервью «СЭ» перед боем назвал Зинада самоуверенным, отметив, что тот подошел к нему после поединка с Линдоном Артуром и предъявил: «Почему ты со мной не боксируешь?!» Так вот, во время сегодняшнего боя Зинад постоянно что-то бормотал, будто бы дразнился, а после четвертого раунда и вовсе уперся лбом в голову Бивола. Хотелось бы сказать, что Дмитрия к этому моменту забирал бой без проблем, но это все же не так — преимущество у него было, но Зинад нащупал свою дистанцию, дистанцию, при которой он мог в целом контролировать действия Бивола и закидывать джебы и правые прямые. Ливиец смотрелся неплохо, лучше Артура (Линдона, не Бетербиева). «Камон! Камон!» продолжал он покрикивать в пятом раунде, вынуждая Бивола работать первым номером.

В шестом раунде Дмитрий будто бы затаился, сбавил темп, нанес хороший правый боковой, затем хорошенько попал еще раз, включился и РАЗБОМБИЛ. Чтобы сказать точно, бой нужно пересмотреть, но со стороны показалось, что не меньше 20 ударов достигли цели, и в итоге рефери остановил поединок. Это первая досрочная победа Бивола с марта 2018 года, когда он нокаутировал Салливана Барреру.

После боя в ринг зашел Турк Аль аш-Шейх и объявил, что поединок Бивола и Бетербиева пройдет 12 октября в Эр-Рияде. Ждем.

Бокс
Дмитрий Бивол
Малик Зинад
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