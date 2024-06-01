Источник: Карпин находится в шорт-листе «Бешикташа»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин входит в шорт-лист турецкого «Бешикташа», сообщает журналист Иван Карпов. Также руководство клуба рассматривает кандидатуры Нури Шахина и Марка ван Боммеля.

По информации источника, в «Бешикташе» сложилось положительное мнение о российском специалисте, поскольку его команды играют в современный футбол, а внутри коллективов хорошие взамоотношения. Однако окончательно решение будут принимать после назначения нового спортивного директора. Зарплата Карпина в турецкой команде может составить 3 миллиона евро.

Контракт российского специалиста с «Ростовом» рассчитан до 31 мая 2026 года. Соглашение с РФС истекает в июле.

«Бешикташ» в апреле прекратил сотрудничество с Фернанду Сантушем после ничьей с «Самсунспором» (1:1) в чемпионате Турции. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона был назначен Сердар Топрактепе.