Хачанов надеется, что сыграет в полуфинале Олимпиады с Медведевым

Российский теннисист Карен Хачанов после победы над французом Уго Умбером (7:6 (7:4), 4:6, 6:3) в матче 1/4 финала турнира Олимпиады-2020 подвел итоги встречи.

«Намного приятней было сегодня играть, по сравнению с другими днями. В три еще было немного жарко, но сегодня было облачно, солнце было не такое палящее. Перенос матчей на более позднее время лучше для всех. Француз в последние полтора месяца сильно прибавил, обыгрывал хороших теннисистов. Вышел заряженным. Как мне показалось, был хороший уровень от начала до конца. Всего два брейка было в матче. Рад, что в третьем сете удержал свою подачу.

Конечно, буду следить матчем Медведева. Это мои потенциальные соперники. Понятно, что я знаю Даню, знаю, как он играет. Сейчас буду болеть за него. Надеюсь, что мы сможем завтра сыграть друг против друга", — сказал Хачанов.

25-летний Хачанов вышел в полуфинал турнира и может сыграть там с россиянином Даниилом Медведевым, если последний победит испанца Пабло Карреньо-Буста.