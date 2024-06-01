Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 16:15

Сычев посоветовал Сафонову учить французский язык для адаптации в «ПСЖ»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист «Марселя» Дмитрий Сычев высказал мнение, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов должен выучить французский язык для быстрой адаптации в «ПСЖ»

«Я считаю, что переход Сафонова в ПСЖ — это прекрасная реклама уровня нашего чемпионата и топ-игроков, — приводит ТАСС слова Сычева. — Поэтому это однозначно успех и академии «Краснодара», и лично [владельца «Краснодара"] Сергея Николаевича Галицкого, который подготовил такого качественного игрока в топ-клуб. «Марсель» и ПСЖ — враги навек, как говорится, могу помочь только советом. Самое главное — учить язык и адаптироваться в коллективе».

30 мая журналист Фабрицио Романо сообщил, что ПСЖ объявит о трансфере Сафонова в июне. Вратарь подпишет контракт до 2029 года, «Краснодар» установит свой трансферный рекорд по продаже игроков и суммарно получит 20 миллионов евро с учетом бонусов.

«Там все создано для футбола. Нужно просто показывать себя. Сафонов, конечно, соответствует уровню ПСЖ и чемпионата Франции, считаю, что у него хорошие перспективы стать номером 1. А потом попасть в топ-чемпионат», — добавил Сычев.

25-летний Сафонов — воспитанник «Краснодара». За основную команду вратарь выступает с 2019 года, за это время он провел 175 матчей в различных турнирах, из них 53 «на ноль». За сборную России Сафонов принял участие в 13 играх.

Источник: ТАСС
Дмитрий Сычев
Матвей Сафонов
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
3
Читайте также
Навка: «Вера Заворотнюк в хорошее навсегда останется с народом»
Начался судебный процесс по делу Александра Зверева
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
РФС объявил, сколько «Зенит» тратит на зарплаты игрокам, Семак раскритиковал Кубок России и раскрыл, за кого болеет в Европе. Что происходит в «Зените»
В США предупредили о грядущем кризисе для ВСУ этим летом
Москвичи рассказали о последствиях прошедшего в столице ливня
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Паулу Барбоза: «Сафонов сможет заиграть в «ПСЖ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 41
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.05 22:00
Гавр – Марсель
 1 : 2
19.05 22:00
Ланс – Монпелье
 2 : 2
19.05 22:00
Лилль – Ницца
 2 : 2
19.05 22:00
Лорьян – Клермон Фут
 5 : 0
19.05 22:00
Лион – Страсбур
 2 : 1
19.05 22:00
Метц – ПСЖ
 0 : 2
19.05 22:00
Монако – Нант
 4 : 0
19.05 22:00
Реймс – Ренн
 2 : 1
19.05 22:00
Тулуза – Брест
 0 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 27
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 20 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 24 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
Вся статистика

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости