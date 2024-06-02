Джокович в пяти сетах обыграл Музетти и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Сербский теннисист Новак Джокович в третьем круге «Ролан Гаррос» обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счетом 7:5, 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:0.
Встреча продолжалась 4 часа 32 минуты. На счету 37-летнего серба 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 15.
В 1/8 финала Джокович встретится с аргентинцем Франсиско Черундоло.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Лоренцо Музетти (Италия, 30) — 7:5, 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:0
Источник: Сетка «Ролан Гаррос»
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