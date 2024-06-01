«Схватил за горло обеими руками и душил». Зверева поливают грязью прямо во время мейджора

В Берлине начался процесс по делу о семейном насилии в отношении молодой женщины, которое якобы допустил один из лидеров мирового тенниса.

Четвертый номер посева «Ролан Гаррос» Александр Зверев рассказал, что снимает стресс во время турнира многочасовой игрой в автогонки Mario Kart — ведь из-за плохой погоды прогулки по Парижу сейчас невозможны, и много времени приходится проводить в отеле. Помимо статуса одного из фаворитов турнира, дополнительным источником давления на 27-летнего представителя Германии является судебный процесс, начавшийся в пятницу в Берлине. Проводом для слушаний стали обвинения бывшей девушки теннисиста Бренды Патеа в семейном насилии. Возможно, штраф в 450 тысяч евро, который грозит немцу русского происхождения, и не такая великая сумма для игрока его уровня. Но здесь вопрос в принципе и репутации, ведь Зверев — звезда мирового спорта и член Совета игроков ATP.

Женщина желает только справедливости

«Подсудимый, известный немецкий профессиональный спортсмен, должен ответить по обвинению в умышленном причинении телесных повреждений, — говорится в пресс-релизе берлинского окружного суда Тиргартен. — Как следует из заявления, в мае 2020 года во время ссоры на лестнице многоквартирного дома в Берлине Зверев ненадолго сжал обеими руками шею своей тогдашней девушки. После этого предполагаемая жертва страдала одышкой и сильной болью. Проблемы с глотанием продолжались еще несколько дней. По запросу прокуратуры Берлина 2 октября 2023 года на подозреваемого наложен штраф в 450 тысяч евро. Ответчик оспаривает обвинение и подал апелляцию против наказания. Поэтому сейчас состоится основное слушание. Судебный процесс продлится до середины июля, а заседания займут семь рабочих дней».

О романе между Александром Зверевым и моделью Брендой Патеа стало известно в 2019 году. К тому времени теннисист завершил токсичные отношения с подругой детства Ольгой Шарыповой. В конце 2020-го Бренда и Александр расстались, причем женщина потом уверяла, что теннисист бросил ее на пятом месяце беременности. В марте 2021-го Патеа родила дочь. Спортсмен утверждал, что планирует участвовать в воспитании девочки, но ее мать заявила, что не желает общаться с бывшим. В октябре 2021-го Бренда подала заявление на спортсмена о семейном насилии, якобы имевшем место еще то того, как женщина забеременела. Адвокаты теннисиста уверяют, что их клиента оклеветали и на самом деле никакого насилия не было, а модель придумала историю с удушением на лестнице ради хайпа.

Первым делом суд должен решить, будет ли Бренда давать показания в открытом режиме или заседания закроют для публики. Адвокаты девушки заявляют, что защита Зверева хочет «измотать заявительницу и оказать на нее психологическое давление». «Они ей угрожают. Цель состоит в том, чтобы разрушить ее репутацию, — сказал представитель Патеа Михаэль Ничке. — Обвинение в том, что Бренда интересуется только деньгами, не соответствует действительности. Она чувствует себя брошенной и желает только справедливости». Почему между избиением и заявлением прошло целых полтора года, адвокаты модели не уточняют. Изначально дело вообще было связано со спором по поводу опеки в отношении дочери и алиментов.

Бренда Патеа, бывшая девушка Александра Зверева. Фото Global Look Press

Не вела себя как жертва насилия?

Между тем сторона защиты привлекла эксперта — профессора Михаэля Цокоса, который заявил, что в показаниях Патеа имеются «существенные несоответствия, которые непонятны с судебно-медицинской точки зрения». И это может свидетельствовать о том, что «события, на которых настаивает заявительница, практически невозможны». По словам адвокатов теннисиста, в период ссоры Бренда продолжала ходить со спортсменом по ресторанам, спокойно заказывать себе вещи по карточке теннисиста и вообще не вела себя как жертва насилия. А после расставания женщина угрожала Александру ложно оговорить его, что было для Зверева крайне нежелательно, учитывая скандал вокруг его предыдущих отношений с российской моделью из Нью-Йорка Ольгой Шарыповой.

Последняя рассказывала, что теннисист якобы многократно ее избивал, унижал, выгонял голую на улицу, душил подушкой и вообще вел себя по-свински. Описывала это Шарыпова в красках и даже предъявила некоторые фотодоказательства. Но в полицию и в суд при этом почему-то не пошла. Александр многократно называл эти заявления клеветой, а доказательства — сфабрикованными. В конце концов его адвокаты добились судебного запрета на публикацию разоблачительных интервью Ольги. АTP на основе заявлений девушки устроила собственное расследование, которое заняло 15 месяцев и обернулось полным оправданием теннисиста. Нынешний судебный процесс Зверев по совету адвокатов не комментирует.

Судебное заседения по делу Александра Зверева. Фото Global Look Press

«Я оспариваю обвинения. Это полная чушь. Любому человеку, у которого хотя бы наполовину нормальный IQ, понятно, что к чему», — говорил Александр в интервью The Times. Впрочем, на корте поведение Зверева тоже давно вызывает вопросы. Так, весной 2022-го его условно дисквалифицировали на восемь недель за удары ракеткой по судейской вышке во время турнира в Акапулько. В настоящее время четвертая ракетка мира встречается еще с одной моделью — 33-летней Софией Томаллой. Однако она не сопровождает его на «Ролан Гаррос», поскольку занята съемками в Таиланде. В мае Зверев выиграл грунтовый «мастерс» в Риме, а на «Ролан Гаррос» успел одолеть в трех сетах легендарного Рафаэля Надаля. В свое время, в разгар кризиса с Шарыповой, Александр выступал очень успешно. Так что такие истории, возможно, его только мобилизуют.