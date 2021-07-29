Карен Хачанов вышел в полуфинал Олимпиады в Токио
11:43
Российский теннисист Карен Хачанов победил француза Уго Умбера в четвертьфинале одиночного мужского турнира на Олимпиаде в Токио.
Хачанов одержал победу в трех сетах со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа и 34 минуты.
В полуфинале Олимпиады Хачанов встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Пабло Карреньо Буста (Испания), который состоится сегодня, 29 июля.
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
Карен Хачанов (Россия) — Уго Умбер (Франция) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3
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