Карен Хачанов вышел в полуфинал Олимпиады в Токио

Российский теннисист Карен Хачанов победил француза Уго Умбера в четвертьфинале одиночного мужского турнира на Олимпиаде в Токио.

Хачанов одержал победу в трех сетах со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа и 34 минуты.

В полуфинале Олимпиады Хачанов встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Пабло Карреньо Буста (Испания), который состоится сегодня, 29 июля.

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

1/4 финала

Карен Хачанов (Россия) — Уго Умбер (Франция) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3