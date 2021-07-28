Исинбаева прокомментировала скандал журналиста и Медведева на Олимпиаде
12:48
Двукратная олимпийская чемпионка, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года Елена Исинбаева — о скандальной ситуации с журналистом и теннисистом Даниилом Медведевым.
«Правильно Даня сказал. У нас тут Олимпиада. лететь за столько км, чтобы задавать такие вопросы... Журналист должен иметь этикет, чтобы о спорте его читатели узнавали», — сказала Исинбаева.
После матча 1/4 финала Олимпийских игр в Токио против Фабио Фоньини журналист задал Медведеву вопрос о том, как он относится к «клейму обманщиков, которое несут русские».
Медведев жестко ответил: «Тебе должно быть стыдно. Я не хочу больше видеть этого человека на Олимпиаде».
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