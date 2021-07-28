Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон высказался по поводу инцидента, произошедшего с россиянином Даниилом Медведевым после матча на олимпийском турнире.

«Считаю, что это некорректный вопрос журналиста. Оставьте уже эту тему. Теннисист только что провел сложный матч, до сих пор на эмоциях. К сожалению, я не видел сам инцидент. Но уверен, что буду на стороне Медведева. Даниил доказал, что он — не обычная личность, с ним нельзя разговаривать как просто с хорошим спортсменом. Медведев стоит в одном ряду с Надалем, Федерером и Джоковичем. С ними нельзя так обращаться. А журналисты иногда ведут себя неподобающе», — цитирует Камельзона RT.

После матча с Фабио Фоньини Медведеву был задан вопрос о том, как он относится к «клейму обманщиков, которое несут русские». Медведев жестко ответил: «Тебе должно быть стыдно. Я не хочу больше видеть этого человека на Олимпиаде». Позже журналист рассказал «СЭ» свою версию произошедшего.