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Исинбаева прокомментировала реакцию Медведева на провокационный вопрос журналиста из Чили

12:56
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Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева прокомментировала ситуацию, произошедшую с российским теннисистом Даниилом Медведевым после победного матча на Олимпиаде.

— Как вам игра Медведева?

— Здесь тяжелейшие условия, они еще и выступают под самым пеклом. Когда я выступала, соревнования были вечером. Даня выдержал, очень переживала за него. Он молодец, боец. Надеюсь, в следующем круге все получится.

— Что думаете о его ситуации с чилийским журналистом?

— Правильно Даня ответил. Лететь столько километров, чтобы задавать такие глупые вопросы, это глупо. Журналисты должны соблюдать этикет, через вас люди узнают о спорте. Уверена, тут провокаторов много, Даниил все правильно сделал.

28 июля после победы 25-летнего Медведева над итальянцем Фабио Фоньини (6:2, 3:6, 6:2) в матче 1/8 финала турнира Олимпиады-2020 в Токио чилийский журналист задал следующий вопрос теннисисту: «Россияне несут на этих Играх клеймо обманщиков. Как вы это воспринимаете?» Медведев отказался отвечать и попросил организаторов турнира не допускать журналиста к следующим матчам игр.

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