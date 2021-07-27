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Фоньини — Медведев: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча Олимпиады

22:06
Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters
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Утром 28 июля в Токио (Япония) российский теннисист Даниил Медведев сыграет против итальянца Фабио Фоньини в 1/8 финала одиночного мужского турнира на Олимпиаде-2020. Их матч начнется в 05.00 (мск).

Ранее 25-летний Медведев в 1/16 финала турнира обыграл Александра Бублика из Казахстана — 6:4, 7:6 (10:8) на Олимпийских играх-2020. В 1/8 финала россиянин оказался сильнее Сумита Нагала из Индии (6:2, 6:1).

34-летний Фоньини ранее выиграл у белоруса Егора Герасимова — 6:4, 7:6 в 1/16 финала, а в 1/8 турнира одолел Юити Сугита из Японии — 6:4, 6:3.

Следить за онлайн-трансляцией матча Фоньини — Медведев можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч! Игра».

Расписание соревнований по теннису на Олимпиаде в Токио можно посмотреть — здесь.

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