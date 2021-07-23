Расписание соревнований по теннису на Олимпийских играх — 2020 в Токио
С 23 июля по 8 августа пройдет летняя Олимпиада-2020 в Токио (Япония). Турнир по теннису начнется 24 июля и завершится 1 августа.
Кто представляет Россию: участники и где играют
В мужском одиночном разряде Россию будут представлять: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов.
В женской одиночке: Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Елена Веснина.
В парах сочетания следующие — Хачанов/ Рублев, Медведев/Карацев (мужчины), Веснина/ Кудерметова (женщины).
Теннис. Олимпийские игры 2020. Токио. 24 июля — 1 августа 2021. Одиночный разряд. Мужчины. Расписание соревнований
24 июля. 05.00 — 14:00 (мск). Одиночный разряд. Первый круг.
25 июля. 05.00 — 14:00. Одиночный разряд. Первый круг.
26 июля. 05.00 — 14:00. Одиночный разряд. Второй круг.
27 июля. 05.00 — 14:00. Одиночный разряд. Второй круг.
28 июля. 05.00 — 14:00. Одиночный разряд. Третий круг.
29 июля. 05.00 — 14:00. Одиночный разряд. Четвертьфиналы.
30 июля. 06:00 — 14:00. Одиночный разряд. Полуфиналы.
31 июля. 06:00 — 14:00. Одиночный разряд. Матч за третье место.
1 августа. 06:00 — 14:00. Одиночный разряд. Финал.
Теннис. Олимпийские игры 2020. Токио. 25 июля — 8 августа 2021. Одиночный разряд. Женщины. Расписание соревнований
24 июля. 05.00 — 14:00 (мск). Одиночный разряд. Первый круг.
25 июля. 05.00 — 14:00. Одиночный разряд. Первый круг.
26 июля. 05.00 — 14:00. Одиночный разряд. Второй круг.
27 июля. 05.00 — 14:00. Одиночный разряд. Третий круг.
28 июля. 05.00 — 14:00. Одиночный разряд. Четвертьфиналы.
29 июля. 05.00 — 14:00. Одиночный разряд. Полуфиналы.
31 июля. 06:00 — 14:00. Одиночный разряд. Финал/Матч за третье место.
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