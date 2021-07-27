Утром 28 июля в Токио (Япония) российский теннисист Карен Хачанов сыграет против аргентинца Диего Шварцмана в 1/8 финала одиночного мужского турнира на Олимпиаде-2020. Их матч начнется в 06.30 (мск).

Ранее 25-летний Хачанов победил японца Есихито Нисиоку в 1/32 финала турнира — 3:6, 6:1, 6:2. В 1/16 россиянин обыграл австралийца Джеймса Дакворта (7:5, 6:1).

28-летний Шварцман ранее оказался сильнее перуанца Хуана Пабло Варильяса в 1/32 финала теннисного турнира (7:5, 6:4), а в 1/16 финала аргентинец выиграл у чеха Томаша Махача (6:4, 7:5).

Следить за онлайн-трансляцией матча Шварцман — Хачанов можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч! Игра».

Информация об участниках сборной России по теннису и расписании соревнований на Олимпиаде-2020 можно посмотреть — здесь.