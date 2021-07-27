Тарпищев: «Павлюченкова очень здорово играет на Олимпиаде. Тьфу-тьфу-тьфу»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев подвел итоги соревновательного дня российских теннисистов на Олимпиаде в Токио. Павлюченкова и Хачанов прошли дальше, Карацев вылетел.

«Карацев не справился с напряжением поединка, неудобный для него соперник. Шарди примерно так же обыграл Аслана на Уимблдоне. 5:3 вел, зажался, проиграл четыре гейма подряд, его сковало большое обилие ошибок. Оправился, выиграл второй сет, а в третьем уже подустал и снова сковался. У него нет опыта таких серьезных матчей, чтобы играть подряд. Большая ответственность все-таки Олимпийские игры. Но, честно, по игре он должен был выиграть», — сказал Тарпищев «СЭ».

Шамиль Тарпищев также считает, что Павлюченкова очень здорово сыграла матч против испанки Соррибес-Тормо, которая ранее выбила с турнира первую ракетку мира Эшли Барти.

«За три игры Настя проиграла только семь геймов. Завтра матч с Бенчич, которой она проигрывала последний раз в финале «Кубка Кремля» в 2019-м. Считаю, что этот соперник ей по зубам. Нужно готовиться, играть на победу. А вот Карен Хачанов играл в своем стиле, противник подходил ему. Карен очень прилично подавал, ни разу не проиграл свою подачу, вел игру. Первый сет был более-менее равный, во втором уже было явное преимущество. Единственное, что некоторым помешало, это дождь. Двое из трех справились. Пока более-менее нормально, но завтра очень тяжелый день — 6 встреч», — добавил Тарпищев.

В 1/8 финала Хачанов встретится с аргентинцем Диего Шварцманом.