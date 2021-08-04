Олимпиада
Токио-2020
Синхронное плавание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Синхронное плавание

Свищев: «Ромашина и Колесниченко утвердили — конкурентов у сборной России в мире нет!»

16:30
Теги:

Член комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» победу российского дуэта Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко в соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпийских играх в Токио.

Светлана Ромашина и&nbsp;Светлана Колесниченко.Нашим синхронисткам не надоело выигрывать! Ромашина установила уникальный рекорд Олимпиады

«Победа была ожидаемой, несмотря на череду всех приключений в этом олимпийском путешествии: коронавирус, отмена нашего мишки на купальниках, проблемы с квалификацией. Чего только нет на пути наших олимпийцев. Даже сегодня во время награждения умудрились перепутать нас с украинскими спортсменами. Когда диктор объявлял победителей, третье место он отдал России, а не Украине. Но даже при таких сложностях наша спортсменка становится шестикратной олимпийской чемпионкой, другой такой в истории нет. Мы поздравляем всех наших девушек, всю нашу красивую команду, всех наших болельщиков с таким результатом. Эта победа всей России. Наши спортсменки еще раз утвердили, что на сегодняшний день конкурентов у сборной России в мире нет! Такой результат складывается из упорных тренировок, характера, веры в себя и любви к родине», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Ромашина и Колесниченко набрали 195,9079 балла в финале. Второе место — у китаянок Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь (192,4499), на третьей строчке — украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (189,4620).

Светлана Ромашина стала шестикратной олимпийской чемпионкой, Колесниченко выиграла вторую золотую медаль Игр в карьере. Сборная России завоевала золото в дуэте на Олимпиаде в шестой раз подряд.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора

Читайте также

Белорусская легкоатлетка Тимановская прилетела в Вену из Токио
Олимпийцы теперь знамениты и без медалей. На Играх-2020 есть альтернативная реальность
Сборная России опустилась на шестое место в медальном зачете Олимпиады
«Хочу, чтобы Федор вышел и вырубил!» Хабиб переживает за Емельяненко
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события