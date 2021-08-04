Член комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» победу российского дуэта Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко в соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпийских играх в Токио.

«Победа была ожидаемой, несмотря на череду всех приключений в этом олимпийском путешествии: коронавирус, отмена нашего мишки на купальниках, проблемы с квалификацией. Чего только нет на пути наших олимпийцев. Даже сегодня во время награждения умудрились перепутать нас с украинскими спортсменами. Когда диктор объявлял победителей, третье место он отдал России, а не Украине. Но даже при таких сложностях наша спортсменка становится шестикратной олимпийской чемпионкой, другой такой в истории нет. Мы поздравляем всех наших девушек, всю нашу красивую команду, всех наших болельщиков с таким результатом. Эта победа всей России. Наши спортсменки еще раз утвердили, что на сегодняшний день конкурентов у сборной России в мире нет! Такой результат складывается из упорных тренировок, характера, веры в себя и любви к родине», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Ромашина и Колесниченко набрали 195,9079 балла в финале. Второе место — у китаянок Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь (192,4499), на третьей строчке — украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (189,4620).

Светлана Ромашина стала шестикратной олимпийской чемпионкой, Колесниченко выиграла вторую золотую медаль Игр в карьере. Сборная России завоевала золото в дуэте на Олимпиаде в шестой раз подряд.