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Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в прямом эфире «СЭ» в 13.00

10:05
Алла Шишкина. Фото «СЭ»
Алла Шишкина. Фото «СЭ»
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В понедельник, 16 августа, гостьей редакции «СЭ» станет Алла Шишкина — трехкратная олимпийкая чемпионка по синхронному плаванию. В студии с ней будет говорить наш обозреватель Владимир Иванов, начало — в 13.00 по московскому времени.

Главные темы:

— почему российские синхронистки никогда не проигрывают;

— станет ли день, когда эта многолетняя серия прервется, национальной трагедией;

— как набрать больше 100 тыс. подписчиков в соцсетях;

— чем Ромашина круче Дзюбы.

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