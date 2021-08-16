Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в прямом эфире «СЭ» в 13.00

В понедельник, 16 августа, гостьей редакции «СЭ» станет Алла Шишкина — трехкратная олимпийкая чемпионка по синхронному плаванию. В студии с ней будет говорить наш обозреватель Владимир Иванов, начало — в 13.00 по московскому времени.

Главные темы:

— почему российские синхронистки никогда не проигрывают;

— станет ли день, когда эта многолетняя серия прервется, национальной трагедией;

— как набрать больше 100 тыс. подписчиков в соцсетях;

— чем Ромашина круче Дзюбы.