Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в прямом эфире «СЭ» в 13.00
10:05
В понедельник, 16 августа, гостьей редакции «СЭ» станет Алла Шишкина — трехкратная олимпийкая чемпионка по синхронному плаванию. В студии с ней будет говорить наш обозреватель Владимир Иванов, начало — в 13.00 по московскому времени.
Главные темы:
— почему российские синхронистки никогда не проигрывают;
— станет ли день, когда эта многолетняя серия прервется, национальной трагедией;
— как набрать больше 100 тыс. подписчиков в соцсетях;
— чем Ромашина круче Дзюбы.
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