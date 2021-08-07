Синхронистка Шурочкина рассказала, чем ей запомнилась Япония

Российская синхронистка Мария Шурочкина рассказала о впечатлениях от Японии после Олимпиады.

— Понравилась ли Япония? Даже через окно автобуса.

— Ощутили все эмоции от Японии благодаря волонтерам, благодаря людям, которые здесь работают. Каждое утро, день, вечер мы видим их улыбки. Видим до сих пор. Они всегда нас поддерживают, всегда кланяются. Это невероятное чувство, когда к тебе так относятся. Хочется вдвойне теплее относиться к ним. Огромное спасибо Японии за то, что нас тут так принимают. Видя это, становится грустно от того, что нет зрителей, но это уникальные Олимпийские игры. Надеюсь, что больше таких не повторится. Мы все равно рады быть здесь и писать эту историю.

7 августа сборная России по синхронному плаванию выиграла золото в группах на Олимпиаде в Токио. В составе команды также выступили Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина и Алла Шишкина.