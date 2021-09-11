Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Александра Пацкевич выступила с речью после церемонии вручения государственных наград победителям Игр в Токио.

— Вы знаете, я не являюсь военнослужащей, но мне хочется сказать: я служу Российской Федерации, — приводит официальный сайт президента РФ слова Пацкевич. — Говорят, что спортсмены, сосредоточившись на своих задачах, многого не видят и не понимают в жизни страны и мира. Я хочу сказать, что это не так. Я родилась практически с появлением новой России, прекрасно понимаю, что собой представляла Российская империя, Советский Союз в мире, как трудно поднимать страну, возвращать ей былое величие. И, на мой взгляд, всегда проще неконструктивно критиковать, чем дальновидно и кропотливо трудиться.

Мы, спортсмены, всегда стараемся вам помогать и поддерживать. И в этот раз, стоя на пьедестале, мы про себя так пели гимн нашей страны, что я уверена: его слышал весь мир. Мы хотим жить и работать на благо нашей Родины, великой и процветающей России.

32-летняя Пацкевич является трехкратной олимпийской чемпионкой. На Играх в Токио спортсменка завоевала золото в групповом выступлении.