Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Олимпийская чемпионка Пацкевич — о Токио: «Мы про себя так пели гимн России так, что уверена: его слышал весь мир»

14:37
Александра Пацкевич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Пацкевич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Александра Пацкевич выступила с речью после церемонии вручения государственных наград победителям Игр в Токио.

— Вы знаете, я не являюсь военнослужащей, но мне хочется сказать: я служу Российской Федерации, — приводит официальный сайт президента РФ слова Пацкевич. — Говорят, что спортсмены, сосредоточившись на своих задачах, многого не видят и не понимают в жизни страны и мира. Я хочу сказать, что это не так. Я родилась практически с появлением новой России, прекрасно понимаю, что собой представляла Российская империя, Советский Союз в мире, как трудно поднимать страну, возвращать ей былое величие. И, на мой взгляд, всегда проще неконструктивно критиковать, чем дальновидно и кропотливо трудиться.

Мы, спортсмены, всегда стараемся вам помогать и поддерживать. И в этот раз, стоя на пьедестале, мы про себя так пели гимн нашей страны, что я уверена: его слышал весь мир. Мы хотим жить и работать на благо нашей Родины, великой и процветающей России.

32-летняя Пацкевич является трехкратной олимпийской чемпионкой. На Играх в Токио спортсменка завоевала золото в групповом выступлении.

Дополнительная информация:

http://www.kremlin.ru/events/president/news/66659

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Украинцам пообещали 10 миллионов гривен за победу. И они устроили России сумасшедшую бойню в Гданьске
Поставщик арбузов в «Магнит» прокомментировал отравления в Москве
Пенсионерка переломала кости школьнику и успокоила себя чашкой чая
Видео: Откуда взялся арбуз которым могли отравиться москвичи
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
Материалы сюжета: Россия: допинговый кризис и санкции на Олимпиаде и ЧМ, суды против МОК и ВАДА
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события