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Синхронистка Шишкина рассказала об отношениях с украинками на Олимпиаде в Токио

09:48
Алла Шишкина.
Алла Шишкина.
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Трехкратная олимпийская чемпионка в группах, 14-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, что на Олимпиаде в Токио у россиянок были отличные отношения с украинками.

«Не приходилось ли сталкиваться с негативным отношением? Слышали разговоры в стане соперников, — цитирует Шишкину RT. — Многие не понимали смысла наложенных на нас санкций и считали их глупыми. Все ведь все понимали. Никаких косых взглядов не ощущали тем более. В синхронном плавании сложилась дружная семья, и нас, напротив, поддерживали. В частности, украинки, с которыми мы очень близко дружим. Мы спокойно поздравляли друг друга и обнимались. Иногда иностранцы подходили к нам и, указывая на логотип ОКР на груди, спрашивали: «А вы вообще кого представляете?» Отвечала: «Russian Olympic Committee». Те кричали: «O, Russia? OK!» Вообще, Олимпиада — символ дружбы и единения между спортсменами со всего мира, и там стираются границы. Поэтому все были как одна семья».

Сборная Россия на Олимпиаде в Токио заняла пятое место в медальном зачете (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды).

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/895118-shishkina-rossiya-olimpiada-ogranicheniya

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