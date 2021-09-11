Синхронистка Шурочкина не сдержала слез на приеме российских чемпионов Олимпиады у президента

Олимпийская чемпионка в группе синхронистка Мария Шурочкина на церемонии вручения государственных наград победителям и призерам Олимпиады в Токио отметила, что не смогла сдержать слез.

«Я уже поплакать успела. У меня всегда был вопрос, плачете ли Вы в такие моменты, — приводит слова Шурочкиной сайт Кремля. — Я вижу, что многих это трогает, но они держатся, и Вы в том числе, а я поплакала.

Что хочется сказать. Многое было против нас, но русский дух от препятствий только крепчает, и, как мы знаем, всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. Это точно.

И хочется сказать большое спасибо нашей великой любимой стране за поддержку, мы ее чувствовали даже на таком большом расстоянии.

Отдельное спасибо и благодарность всем тем, кто был причастен к этому трудоемкому процессу".

Напомним, сегодня, 11 ссентября, Путин вручил государственные награды золотым медалистам Игр в Токио. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

Орденов были удостоены все золотые медалисты, а также гимнастка Дина Аверина, взявшая серебро. Она стала кавалером ордена Дружбы. Этим же орденом награждены еще 26 олимпийцев, в том числе легкоатлетка Мария Ласицкене, фехтовальщицы Софья Позднякова и Софья Великая, пловец Евгений Рылов, теннисист Андрей Рублев, стрелок Виталина Бацарашкина и другие.

Орденом Александра Невского награждены синхронистки Александра Пацкевич, Светлана Ромашина и Алла Шишкина. Орденом Почета отмечены гимнаст Денис Аблязин, фехтовальщица Инна Дериглазова, синхронистки Светлана Колесниченко, Мария Шурочкина и Влада Чигирева, борец Абдулрашид Садулаев.

На Олимпиаде сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете, спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.