Путин назвал филигранным выступление российских синхронисток на Олимпиаде в Токио

Президент России Владимир Путин похвалил российских синхронисток на Олимпиаде в Токио.

«Среди значимых итогов Игр — традиционно потрясающее своей филигранной точностью, энергетикой, рисунком выступление наших выдающихся мастеров синхронного плавания. Здесь у России абсолютное лидерство», — приводит официальный сайт президента РФ слова Путина.

На Олимпийских играх в Токио российские синхронистки завоевали золотые медали в выступлениях дуэтов и групп. В составе российской команды на соревнованиях в Японии выступили Светлана Колесниченко, Светлана Ромашина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Полина Комар, Александра Пацкевич, Алла Шишкина и Мария Шурочкина.