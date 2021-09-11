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Путин назвал филигранным выступление российских синхронисток на Олимпиаде в Токио

13:10
Владимир Путин. Фото kremlin.ru
Владимир Путин. Фото kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин похвалил российских синхронисток на Олимпиаде в Токио.

«Среди значимых итогов Игр — традиционно потрясающее своей филигранной точностью, энергетикой, рисунком выступление наших выдающихся мастеров синхронного плавания. Здесь у России абсолютное лидерство», — приводит официальный сайт президента РФ слова Путина.

На Олимпийских играх в Токио российские синхронистки завоевали золотые медали в выступлениях дуэтов и групп. В составе российской команды на соревнованиях в Японии выступили Светлана Колесниченко, Светлана Ромашина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Полина Комар, Александра Пацкевич, Алла Шишкина и Мария Шурочкина.

Дополнительная информация:

http://www.kremlin.ru/events/president/news/66659

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Иван Торопцев все материалы автора

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