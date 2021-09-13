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Синхронистка Ромашина о BMW за золото Олимпиады: «О такой машине я и мечтала»

10:32
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Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина рассказала в своем Instagram, как прошло торжественное награждение победителей Олимпийских игр-2020 в Кремле. Также российская синхронистка отметила, что мечтала о такой машине, как BMW X5, и оставит ее себе.

«Президент наградил меня орденом Александра Невского. Безусловно, это очень приятно, и я безумно благодарна. Также нам подарили прекрасные автомобили — о такой машине я и мечтала, оставлю ее себе.

Как хотелось бы, чтобы мой тренер Татьяна Евгеньевна Данченко, с которой мы работаем с моего раннего детства, с 10 лет и по сей день, видела это. Так как с ней я прошла весь этот путь — от маленькой девочки до семикратной олимпийской чемпионки. Очень хочется, чтобы все наши тренеры были награждены за свой труд", — написала Ромашина.

Ромашина завоевала две золотые медали на Олимпийских играх в Токио. В начале сентября 31-летняя синхронистка отметила, что может рассмотреть вариант с продолжением карьеры.

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Сергей Ревенко все материалы автора

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