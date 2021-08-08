Синхронистка Шишкина: «Нас называли старухами и отработанным материалом»

Российская синхронистка Алла Шишкина рассказала о том, что многие критиковали национальную сборную перед Олимпиадой. В Токио россиянки выиграли соревнования среди дуэтов и групп.

«На этих Олимпийских играх у нас была самая возрастная команда в соревнованиях синхронисток. И на это постоянно делался акцент. При этом из 9 человек 3 — олимпийские чемпионки.

Нас называли пенсионным фондом, старухами, отработанным материалом... При том, что нападали в основном свои же. Это касается не только спортивной, но и околоспортивной тусовки. И, как у нас это принято, в основном за глаза. Но синхронное плавание — это маленький мир, и слухи доходят очень быстро.

Как думаете, нам было приятно все это выслушивать? Отвечу — нет! И мы продолжали работать. Молча делать свое дело, которое делаем лучше всех в мире на протяжении многих лет. В других видах спорта к опытным спортсменам, показывающим результат, относятся с уважением, но, видимо, нас это не касается. Жаль.

P. S. В сложившейся ситуации, когда мы лишены флага и гимна, наши лица знают все, и сразу понятно, какую страну мы представляем. Старый конь борозды не портит, и теперь это доказанный факт», — написала Шишкина в Instagram.