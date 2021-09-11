Ромашина во время встречи с президентом отметила важность защиты интересов спортсменов

Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина высказалась о важности защиты интересов и позиции спортсменов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным с призерами Олимпиады в Токио.

«Перед отъездом в Токио очень хотелось встретиться с вами снова, так и случилось. Эти Игры были тяжелыми, но мы смогли привезти на родину существенное количество медалей, это действительно достойный результат. Все это стало возможно, потому что мы единая и многонациональная команда. На Играх в Японии мы заметили рост конкуренции, сделали определенные выводы. Посмотрели на наших соперников и здраво оценили. Немаловажно, чтобы интересы и позиции спортсменов были надежно и профессионально защищены. Ведь это вопрос прежде всего имиджа страны и суверенитета», — цитирует ТАСС Ромашину.

31-летняя Ромашина завоевала две золотых медали на Олимпийских играх в Токио.