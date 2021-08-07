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Путин поздравил российских синхронисток с победой на Олимпиаде в Токио

16:35
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Президент России Владимир Путин поздравил российских синхронисток с победой в групповых соревнованиях на Олимпийских играх в Токио.

В составе российской команды выступили Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина. Спортсменки набрали 196,0979 балла по итогам соревнований.

«Вы блестяще продолжили замечательные традиции отечественной школы синхронного плавания, выступили поистине триумфально, не оставили своим соперницам ни единого шанса на успех. Завоеванное вами олимпийское золото — большая, заслуженная награда за ваш талант, мастерство, за радость и красоту, которые вы щедро дарите многочисленным почитателям вашего динамичного, зрелищного вида спорта», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент России отдельно поздравил Светлану Ромашину, которая завоевала свое седьмое олимпийское золото, став самой титулованной синхронисткой в истории.

«И конечно, особые, самые теплые поздравления — Светлане Алексеевне Ромашиной, которая сегодня стала семикратной олимпийской чемпионкой. Это — уникальное, непревзойденное достижение в мировом синхронном плавании», — говорится в сообщении.

Второе место заняла сборная Китая (193,5310 балла), на третьем месте — Украина (190,3018).

Дополнительная информация:

http://www.kremlin.ru/events/president/letters/66342

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