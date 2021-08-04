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Ромашина: «Был главный стимул — поехать и выиграть»

16:28
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Российская синхронистка Светлана Ромашина поделилась эмоциями от завоевания шестой золотой медали Игр.

4 августа Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли соревнования среди дуэтов на Олимпийских играх в Токио.

— Когда вы возвращались, думали об этих медалях? То есть это была цель стать шестикратной, дай Бог, дальше обогнать кого-то, рекорд поставить? Или были другие мысли в голове при возвращении?

— Естественно, я думала о том, что у меня есть возможность стать самой титулованной спортсменкой не только в истории синхронного плавания, но и российского спорта. Мысли были, но, честно признаюсь, когда случалась пандемия, я была настолько сбита с толку, что появилась просто основная цель поехать на эти игры и, дай Бог, в лучшем случае выиграть. Но мыслей о том, чтобы кого-то как-то опередить, обогнать по количеству ушли далеко назад. Это уже не было основным стимулом. Был главный стимул — поехать и выиграть.

По количеству золотых наград Роашина обошла Анастасию Давыдову и Наталью Ищенко.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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