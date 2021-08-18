Ромашина об ошибке с музыкой на Олимпиаде-2020: «Не воспринимаем это как диверсию»

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала о заминке с музыкой, которая произошла во время выступления российских спортсменок на Олимпиаде в Токио.

«Еще одна случилась проблема с музыкой, но уже у сборной Украины, когда было финальное групповое упражнение, и тогда девушки из сборной Украины пошутили, что, видимо, нас перепутали с русскими. Потому что в принципе такое случается в основном только с нами. Лично мы со Светой не воспринимаем это как диверсию, какой-то подрыв», — цитирует Ромашину РЕН ТВ.

Сами спортсменки считают произошедшее в Токио недоразумением. Просто у диджея сдали нервы. Кстати, за пультом оказался тот самый человек, который не справился с музыкальным номером нашей команды и на Олимпиаде в Афинах.