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Синхронистки Ромашина и Колесниченко рассказали об ошибке диктора на церемонии награждения Олимпиады

16:36
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Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко прокомментировали то, что во время церемонии награждения Олимпиады диктор соревнований по синхронному плаванию перепутал Украину и Олимпийский комитет России.

Колесниченко:

— Нас представили, как Russian Olympic Committee за третье место. Она (ведущая, видимо) молчала, долго не понимала, что происходит, потом исправилась. С музыкой в начале то же самое было: диджей включил музыку, выключил и снова включил.

Ромашина:

— Включил уже не сначала, но мы уже вступили, потому что не было других вариантов.

— Это перед началом программы?

Колесниченко:

— Да, мы опять сидели, музыка включилась, быстро выключилась, а потом он включил не с начала.

2 августа во время выступления российского дуэта диджей уже также запускал не ту композицию.

4 августа Ромашина и Колесниченко выиграли соревнования среди дуэтов на Олимпийских играх в Токио.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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