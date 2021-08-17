Синхронистка Пацкевич рассказала, как у нее слетел зажим с носа

Трехкратная олимпийская чемпионка Александра Пацкевич рассказала, чем Олимпиада в Токио отличалась от предыдущих.

— Она была тяжелее. Во-первых, эту Олимпиаду перенесли на год, что сказалось на подготовке, — цитируют Пацкевич «Известия». — Во-вторых, на соревнованиях не было зрителей, а это влияет на эмоции во время выступления. И, конечно, самое важное — мы выступали без флага и гимна. Но Россия всегда в нашем сердце. В общем, предыдущие Олимпиады, когда не было пандемии, были немного легче во всех смыслах. Хотелось бы, чтобы мир скорее вернулся к прежнему — чтобы могли присутствовать зрители на трибунах, чтобы мы вновь полноценно радовались спорту.

— Из-за переноса Игр на год было больше времени на подготовку. Для вас это плюс?

— Нет, никакого плюса здесь не вижу. Было бы лучше и приятнее, если бы выступили в прошлом году, если бы не было никакой пандемии и никто бы не болел. А наши зрители и болельщики могли бы смотреть соревнования вживую и наслаждаться нашими выступлениями.

— В Instagram вы опубликовали пост, где рассказали историю со сбитым зажимом. Это впервые с вами случилось?

— Нет, были случаи, когда мы сбивали друг другу зажим, но не на Олимпийских играх. И не два раза подряд. (Улыбается.)

— На что это повлияло во время выступления?

— Вы пробовали хотя бы раз перевернуться в воде, чтобы не закрыть нос рукой? А у нас все выступление связано с работой под водой! Под угрозой было все — выступление, технические элементы... Не знаю, как я справилась. Но я решила: что бы ни происходило, все буду делать по максимуму до конца. Отступать было нельзя.