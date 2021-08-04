Олимпиада
Токио-2020
Синхронное плавание
Статьи
Медальный зачет Календарь Новости Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Статьи   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Синхронное плавание

Нашим синхронисткам не надоело выигрывать! Ромашина установила уникальный рекорд Олимпиады

Дмитрий Кузнецов
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Сегодня, 15:15
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. Фото AFP
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. Фото AFP
Теги:
Золото Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко.

Олимпиада-2020. Синхронное плавание. Дуэты
1. Светлана Ромашина/Светлана Колесниченко (Россия) — 195,9079
2. Хуан Сючень/Сунь Вэньян (Китай) — 192,4499
3. Марта Федина/Анастасия Савчук (Украина) — 189,4620

Синхронное плавание — один из самых популярных видов спорта этой Олимпиады на сайте «СЭ». Зря мы ноем, мол, не хватает интереса тем видам, где мы выигрываем. Патриотичные купальники, «Калинка» в качестве программы на грани дисквалификации, выключающаяся музыка — и вот уже готов сценарий для скандальной популярности. Спасибо всем причастным, как говорится.

Хотя синхронное (разрешите не называть его артистическим) плавание — вроде бы наш вид, на арену я ехал в автобусе, полном китайцев. Кто ездил с китайцами в автобусе, понимает, что это такое. Спортивная злость появляется моментально.

Китаянки сегодня шли вторыми, но без шансов на успех. На последнем чемпионате мира Ромашина и Колесниченко выиграли в технической и произвольной программах у представителей этой сборной по два балла. На Олимпиаде-2016 Ромашина и Наталья Ищенко выиграли даже поменьше — в сумме 3,1 балла. А здесь три с половиной. В общем, отрыв не сокращается, а даже растет.

Нужна&nbsp;ли летняя Олимпиада в&nbsp;нынешнем виде?Нужна ли летняя Олимпиада в нынешнем виде? Телерейтинги заставляют задуматься

Синхронистки прекрасны, а спорт несмотрибельный

До россиянок в бассейне бились друг с другом сестры из Франции с сестрами из Нидерландов, потом в лидеры вышли сестры Александри из Австрии. Что точно можно сказать — синхронное плавание, несмотря на все попытки сделать из него артистическое и добавить грации, осталось телевизионным видом. Не стало оно более смотрибельным вживую. Нужно быть фетишистом или настоящим эстетом, чтобы пристально вглядываться в ноги над воздухом, а подводную часть программ из-за брызг почти не видно. Камеры же дают полное представление о линиях и позициях. И это притом что сами синхронистки — эталон красоты. Первоначально синхронное плавание появилось в Северной Америке в 1920-е годы и было известно как водный балет. Но более 30 лет после Второй мировой войны синхронисток держали на Олимпиаде как показательный вид.

Вторая проблема — обилие судей. Даже в фигурном катании бригаду уже можно уместить в 13 человек. Здесь вдоль бассейна сидят три десятка человек разного профиля. Никогда не забуду, как на чемпионате мира в Казани над ареной пошел дождь и пробил натянутые тенты. Весь судейский муравейник побежал спасать многочисленные бумажки и протоколы. Шутка ли — только в синхронном плавании счет ведется до десятитысячных балла. Они боятся равенства, как в прыжках в высоту и спортивной гимнастике?

Тем не менее нам оно очень нужно. Возможно, это вторая-третья настоящая гарантированная наша золотая медаль на Олимпиаде.

2&nbsp;августа. Токио. Светлана Колесниченко и&nbsp;Светлана Ромашина.Российским синхронисткам путают музыку, а они троллят МОК купальниками. Что не так с олимпийским турниром?

Флаг ОКР между украинскими

Лучшие родственники в итоге расположились в середине таблицы, а до наших китаянки, украинки и японки разыграли медали. И украинская пара Федина/Савчук взяла бронзу под визг украинского сектора. У хозяев была очень странная программа из будущего со звуками стрельбы лазерных пистолетов. Поняли ее, видимо, не все.

Наши соседи после успеха оккупировали полотнищами Украины несколько рядов, а между ними примостился флаг ОКР.

Российский дуэт, конечно, выделялся на общем фоне. Скоростью, динамикой, цельностью. По словам Аллы Шишкиной, программа «Пауки» — сложнейшая. За сложность наши получили наивысшую оценку — 29,6 (у китаянок 29,1), за артистизм — 39,6 (38,8 у соперниц), за исполнение — 29,6 (29,0). То есть опередили по всем параметрам. Некоторых наших элементов у других соперниц просто не было. Как, находясь под водой, наши умудряются находить друг друга кончиками пальцев ног в воздухе — уму непостижимо. И, судя по всему, другим командам тоже. По крайней мере, украинцы сегодня тоже за наших подтапливали.

У Ромашиной — шестое олимпийское золото (и она первая в истории синхронистка с таким числом титулов на Играх), у Колесниченко — второе. И теперь главный вопрос — будет ли Ромашина продолжать свой исторический путь или даст дорогу молодым.

4&nbsp;августа. Токио. Олимпийские чемпионки Игр в&nbsp;Токио Светлана Колеснисниченко (слева) и&nbsp;Светлана Ромашина с&nbsp;тренером Татьяной Данченко.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Дмитрий Кузнецов все материалы автора

Читайте также

Украину и Россию перепутали на церемонии награждения в синхронном плавании
Постоялец изнасиловал горничную в отеле в Ростовской области
Задержан водитель столкнувшегося с грузовиком в Москве автобуса
Самая загадочная книга в мире: о чем написано в манускрипте Войнича?
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события