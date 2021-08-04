Нашим синхронисткам не надоело выигрывать! Ромашина установила уникальный рекорд Олимпиады

Золото Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко.

Олимпиада-2020. Синхронное плавание. Дуэты

1. Светлана Ромашина/Светлана Колесниченко (Россия) — 195,9079

2. Хуан Сючень/Сунь Вэньян (Китай) — 192,4499

3. Марта Федина/Анастасия Савчук (Украина) — 189,4620

Синхронное плавание — один из самых популярных видов спорта этой Олимпиады на сайте «СЭ». Зря мы ноем, мол, не хватает интереса тем видам, где мы выигрываем. Патриотичные купальники, «Калинка» в качестве программы на грани дисквалификации, выключающаяся музыка — и вот уже готов сценарий для скандальной популярности. Спасибо всем причастным, как говорится.

Хотя синхронное (разрешите не называть его артистическим) плавание — вроде бы наш вид, на арену я ехал в автобусе, полном китайцев. Кто ездил с китайцами в автобусе, понимает, что это такое. Спортивная злость появляется моментально.

Китаянки сегодня шли вторыми, но без шансов на успех. На последнем чемпионате мира Ромашина и Колесниченко выиграли в технической и произвольной программах у представителей этой сборной по два балла. На Олимпиаде-2016 Ромашина и Наталья Ищенко выиграли даже поменьше — в сумме 3,1 балла. А здесь три с половиной. В общем, отрыв не сокращается, а даже растет.

Синхронистки прекрасны, а спорт несмотрибельный

До россиянок в бассейне бились друг с другом сестры из Франции с сестрами из Нидерландов, потом в лидеры вышли сестры Александри из Австрии. Что точно можно сказать — синхронное плавание, несмотря на все попытки сделать из него артистическое и добавить грации, осталось телевизионным видом. Не стало оно более смотрибельным вживую. Нужно быть фетишистом или настоящим эстетом, чтобы пристально вглядываться в ноги над воздухом, а подводную часть программ из-за брызг почти не видно. Камеры же дают полное представление о линиях и позициях. И это притом что сами синхронистки — эталон красоты. Первоначально синхронное плавание появилось в Северной Америке в 1920-е годы и было известно как водный балет. Но более 30 лет после Второй мировой войны синхронисток держали на Олимпиаде как показательный вид.

Вторая проблема — обилие судей. Даже в фигурном катании бригаду уже можно уместить в 13 человек. Здесь вдоль бассейна сидят три десятка человек разного профиля. Никогда не забуду, как на чемпионате мира в Казани над ареной пошел дождь и пробил натянутые тенты. Весь судейский муравейник побежал спасать многочисленные бумажки и протоколы. Шутка ли — только в синхронном плавании счет ведется до десятитысячных балла. Они боятся равенства, как в прыжках в высоту и спортивной гимнастике?

Тем не менее нам оно очень нужно. Возможно, это вторая-третья настоящая гарантированная наша золотая медаль на Олимпиаде.

Флаг ОКР между украинскими

Лучшие родственники в итоге расположились в середине таблицы, а до наших китаянки, украинки и японки разыграли медали. И украинская пара Федина/Савчук взяла бронзу под визг украинского сектора. У хозяев была очень странная программа из будущего со звуками стрельбы лазерных пистолетов. Поняли ее, видимо, не все.

Наши соседи после успеха оккупировали полотнищами Украины несколько рядов, а между ними примостился флаг ОКР.

Россияне болеют вместе с украинцами! Флаг ОКР между двумя украинскими на синхронном плавании. pic.twitter.com/vTuToUGdMf — Lublineс93 (@Lublinec931) August 4, 2021

Российский дуэт, конечно, выделялся на общем фоне. Скоростью, динамикой, цельностью. По словам Аллы Шишкиной, программа «Пауки» — сложнейшая. За сложность наши получили наивысшую оценку — 29,6 (у китаянок 29,1), за артистизм — 39,6 (38,8 у соперниц), за исполнение — 29,6 (29,0). То есть опередили по всем параметрам. Некоторых наших элементов у других соперниц просто не было. Как, находясь под водой, наши умудряются находить друг друга кончиками пальцев ног в воздухе — уму непостижимо. И, судя по всему, другим командам тоже. По крайней мере, украинцы сегодня тоже за наших подтапливали.

У Ромашиной — шестое олимпийское золото (и она первая в истории синхронистка с таким числом титулов на Играх), у Колесниченко — второе. И теперь главный вопрос — будет ли Ромашина продолжать свой исторический путь или даст дорогу молодым.