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Светлана Ромашина: «Когда пели гимн, по телу бежали мурашки»

21:22
Светлана Ромашина. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Светлана Ромашина. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина на церемонии торжественной встречи сборной России в Москве обратилась к болельщикам, а также сказала, что количество медалей ничего не значит.

— Мы заранее знали, что эти Игры будут непростыми, так оно и случилось, — сказала Ромашина со сцены. — Мы через многое прошли. Трудности были и в подготовительном периоде, и на самой Олимпиаде. Но мы все их преодолели и все сделали. И мы единая команда, поэтому мы непобедимы. Во главе с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который очень любит спорт. Спасибо всем нашим болельщикам, и до новых встреч. Многие спортсмены продолжат свой путь, многие закончат, но наши поклонники всегда останутся у нас в сердцах.

— Как вам удается все время побеждать? — спросили у чемпионки журналисты уже после того, как она спустилась со сцены.

— Каждая из золотых медалей все тяжелее и тяжелее, как по весу, так и по количеству затраченных сил и эмоций. Конечно, это непросто. Но мы не считаем награды. Самое главное — качество выступления. Мы победили для своей страны, и это здорово. Безумно приятно выходить на эту сцену. Даже когда нас встречали в аэропорту, на автобусе уже было написано «Команда России» — долгожданные слова. Страна ждала нас, и это очень приятно. Когда мы пели гимн, по телу шли мурашки. А еще у меня была возможность взять с собой на сцену дочку, это приятно вдвойне.

— Чем пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина отличается от семикратной?

— Ничем. То, что на шее висят медали, не так важно. На самом деле, все самое главное остается внутри, в сердце.

Олимпийские игры в Токио (Япония) прошли с 23 июля по 8 августа.

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Антон Бабошин все материалы автора

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