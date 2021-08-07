Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» успехи российских синхронисток на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Спортсменки завоевали золотую медаль в групповых соревнованиях, обойдя Китай и Украину.

«Сейчас многие говорят, что с сестрами Авериными так произошло, потому что надо было выступать сильнее на голову. С одной стороны, это так, с другой — мы понимаем, что судейство может подкинуть нам вот такие сюрпризы. Но в синхронном плавании девчонки действительно на голову сильнее, у них фантастически сложные выступления, и здесь судьи ничего не могут сделать. К сожалению, в необъективных видах спорта такое может быть. Но в синхронном плавании, даже с учетом музыки, которую выключали и включали, ничего не помогает — не сбить наших синхронисток. Две золотые медали — достойный результат, понятный, ожидаемый, я их поздравляю с этим», — сказала Светлана Журова корреспонденту «СЭ» Анастасии Гундоровой.

Также Журова оценила перспективы сборной России по синхронному плаванию. Многие их тех, кто завоевал в группе золото Олимпиады в Токио, завершат свою карьеру после соревнований.

«Представляете, какая там скамейка запасных? Девчонки, которые уже на подходе. Для некоторых новеньких в команде это была первая Олимпиада, они в дальнейшем составят костяк. Я думаю, что в синхронном плавании во главе с Татьяной Покровской мы еще многие годы будем лидерами. И Анастасия Давыдова тренирует, и Ольга Брусникина, и другие девчонки, которые сами заканчивают выступать и становятся очень хорошими тренерами, готовят резерв. Синхронное плавание популярно, многие хотят отдавать своих девчонок туда, потому что видят, что перспективы в медалях есть», — добавила Журова.

В составе российской команды выступили Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина. Спортсменки набрали 196,0979 балла по итогам соревнований.