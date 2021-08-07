Российские синхронистки поддержали гимнасток перед финалом Олимпиады в группах

Российские синхронистки Светлана Ромашина, Влада Чигирева и Мария Шурочкина поддержали гимнасток перед финалом Олимпиады в Токио в группах.

7 августа в финале личного многоборья Дина Аверина заняла второе место, уступив израильтянке Линой Ашрам. Ее сестра Арина стала четвертой.

— Видели ли результаты по гимнастике?

Ромашина:

— Старались не смотреть, но мы смотрели. Нам очень понравились выступления наших девчонок. Мы хотим их очень поддержать, они большие молодцы.

Чигирева:

— Грустно, что так вышло, но это жизнь, и мы желаем нашим девчонкам в группе успехов и, судя по оценкам судей, удачи. Будем за них болеть. Очень хотели приехать поболеть в их центр, но, к сожалению, правила гласят о другом. Будем смотреть эфир и поддерживать уже.

Возможно, дадим подержать им нашу медаль, потому что она действительно приносит удачу. Когда девчонки выиграли дуэт, мы все подержали их медаль.

Шурочкина:

— Мы сначала подержали медаль еще Жени Рылова.

Чигирева:

-Это обязательное условие, действительно работает.