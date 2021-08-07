Синхронистка Шурочкина намекнула на завершение карьеры: ««Крикнула «все». Это значит — все»
15:59
Российские синхронистки показали убедительную произвольную программу и завоевали золотые медали в групповых соревнованиях. Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина выиграли у ставших вторыми китаянок почти три балла.
«Крикнула «все». Это значит — все. Я многое хотела бы в мире попробовать кроме спорта. Мне надо найти мужа. Ну, думаю, он сам меня найдет (смеется)», — сказала Шурочкина после выступлений.
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