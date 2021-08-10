Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина объявила о завершении карьеры

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, 14-кратная чемпионка мира Алла Шишкина объявила о завершении спортивной карьеры.

«Это был большой спортивный путь длиной в 25 лет. На этом пути было очень многое. Взлеты и падения, неверие в меня и вера в себя, помощь близких и предательства друзей. А также очень много работы, тяжелой, изматывающей, но все равно любимой. Всегда на этом пути рядом со мной были люди, которые помогали мне стать тем, кем я стала и им я хочу сказать большое спасибо.

Все тренеры сборной России по синхронному плаванию: Татьяна Покровская, Елена Грызунова, Марина Терехова, Екатерина Пискарева. Наш хореограф Вадим Новожилов, акробаты, особенно Тимур Гургенидзе, благодаря которому я прыгала поддержку в Лондоне с нуля.

Отдельная благодарность моему личному тренеру Наталии Чижовой. 21 год вместе — шутка ли. Вы не просто тренер, вы еще и друг и человек, который поймет, утешит, вселит веру, которой нет. Я знаю, что вы меня любите, а я очень люблю вас.

Спасибо всем девочкам из команды, но особенно Саше Пацкевич, Свете Ромашиной, Маше Шурочкиной и Владе Чигиревой, пройти вместе 3 и 2 Олимпиады соответственно дорогого стоит.

Спасибо моему мужу, его семье и моим друзьям — вы просто красавчики.

3 олимпийских золота, 14 золотых медалей чемпионатов мира и 6 золотых медалей чемпионатов Европы. У девочки с неидеальными данными, но с невероятным упорством, трудолюбием и верой в мечту. Нет ничего невозможного, и я это доказала. Жизнь продолжается... РусАллочка еще напишет книгу, даже не сомневайтесь", — написала Шишкина в Instagram.