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Покровская: «Ошибки диджея на Олимпиаде не диверсия против синхронисток, а головотяпство»

13:32
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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская высказалась по поводу ошибок диджея на Олимпиаде в Токио.

На Играх во время выступлений пары Светлана Ромашина / Светлана Колесниченко дважды произошла накладка с музыкой.

«Но это ни в коем случае не диверсия, — сказала Покровская. — Поначалу у нас, конечно, была мысль о том, что это опять все сделано против русских. Но после ошибки с украинской командой стало понятно, что это обыкновенная невнимательность и головотяпство», — цитирует Покровкую ТАСС.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12178459

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Виктория Кравченко все материалы автора

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