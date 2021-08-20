Покровская: «Ошибки диджея на Олимпиаде не диверсия против синхронисток, а головотяпство»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская высказалась по поводу ошибок диджея на Олимпиаде в Токио.

На Играх во время выступлений пары Светлана Ромашина / Светлана Колесниченко дважды произошла накладка с музыкой.

«Но это ни в коем случае не диверсия, — сказала Покровская. — Поначалу у нас, конечно, была мысль о том, что это опять все сделано против русских. Но после ошибки с украинской командой стало понятно, что это обыкновенная невнимательность и головотяпство», — цитирует Покровкую ТАСС.