Покровская: «Ошибки диджея на Олимпиаде не диверсия против синхронисток, а головотяпство»
13:32
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская высказалась по поводу ошибок диджея на Олимпиаде в Токио.
На Играх во время выступлений пары Светлана Ромашина / Светлана Колесниченко дважды произошла накладка с музыкой.
«Но это ни в коем случае не диверсия, — сказала Покровская. — Поначалу у нас, конечно, была мысль о том, что это опять все сделано против русских. Но после ошибки с украинской командой стало понятно, что это обыкновенная невнимательность и головотяпство», — цитирует Покровкую ТАСС.
Дополнительная информация:
Читайте также
Пнула гимнастку и говорила, что у Ашрам «нет класса». Тренера сборной Израиля могут уволить, несмотря на триумф в Токио
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю